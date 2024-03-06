Жителям Салехарда рассказали об изменениях в сфере ЖКХ

В Штабе общественной поддержки Ямала региональный руководитель направления «Наш дом и наш подъезд» партийного проекта «Жители МКД» Данила Гонтарь рассказал о нововведениях сферы услуг жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами Так, с 1 января 2024 года в силу вступил закон, которые способствует ускорению расселения северян из аварийного жилья.