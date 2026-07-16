Почему я заменила всю плитку на резиновое покрытие и ни разу не пожалела

Момент, когда привычные материалы перестали устраивать Каждую весну на моем участке начиналась одна и та же эпопея: после схода снега бетонные дорожки выглядели так, будто по ним прошелся отбойный молоток.
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