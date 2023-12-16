Иракские группировки сообщили об атаке БПЛА на базу США в Сирии

Одна из действующих на иракской территории боевых групп поделилась сведениями о проведении атакующего манёвра, целью которого оказалась расположенная в одном из сирийских регионов база Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки.
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