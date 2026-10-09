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Иркутск Сегодня

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В Куйтунском районе осудили парня, продавшего доступ к своему банковскому счёту за 7 тысяч

В Куйтунском районе завершилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя.

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