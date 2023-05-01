СЦКК: ВСУ утром 1 мая обстреляли Донецк, Новобахмутовку, Михайловку и Горловку

Украинские боевики утром 1 мая в очередной раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. За полтора часа ВСУ совершили семь атак, следует из сводки представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.
Украинские боевики утром 1 мая в очередной раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. За полтора часа ВСУ совершили семь атак, следует из сводки представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.
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