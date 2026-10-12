Никола Пельтц показала новые фото с Бруклином Бекхэмом из Парижа

Никола Пельтц показала новые фото с 27-летним мужем Бруклином Бекхэмом из Франции. Пара, которая недавно посетила Неделю моды в Париже, провела время в компании братьев Николы, Брэда и Грега, и визажиста Георгия Сандева.
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