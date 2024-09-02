"Известия" сообщили о новом закрытом мессенджере для военных РФ

Добровольческая команда разработчиков представила защищенный мессенджер для российских военных. По сведениям "Известий", такой инструмент уже успешно применяется в боевых условиях – Минобороны РФ об использовании подобной технологии ранее не докладывало.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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