В Сузунском районе сотрудники отделения по вопросам миграции приехали домой к участнику специальной военной операции, чтобы вручить ему новый паспорт, так как выданный ранее подлежал замене по возрасту.
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