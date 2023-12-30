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В США хозяин кинотеатра нашел потерянный в 1958 году кошелек и вернул владельцам

В США хозяин кинотеатра нашел потерянный в 1958 году кошелек и вернул владельцам

Владелец кинотеатра Plaza Theater в Атланте, штат Джорджия, Крис Эскобар, обнаружил потерянный кошелек, который принадлежал посетительнице и был утрачен 65 лет назад, и вернул его семье, сообщает New York Post.

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