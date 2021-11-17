Дополнительные кабинеты вакцинации от коронавируса открылись в Новосибирской области

Дополнительные кабинеты организованы в пунктах вакцинопрофилактики Новосибирской области. У жителей региона также появились новые возможности записаться на вакцинацию против коронавируса через портал Госуслуг и телефон Единой регистратуры 124.
Дополнительные кабинеты организованы в пунктах вакцинопрофилактики Новосибирской области. У жителей региона также появились новые возможности записаться на вакцинацию против коронавируса через портал Госуслуг и телефон Единой регистратуры 124.
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