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Создан новый метод диагностики рака мозга с помощью ИИ

Создан новый метод диагностики рака мозга с помощью ИИ

Ученые из Европейской молекулярно-биологической лаборатории (EMBL) и Гейдельбергского университета представили новую технологию, позволяющую визуализировать и отслеживать клетки глиобластомы в глубинных участках мозга.

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