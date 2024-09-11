Создан новый метод диагностики рака мозга с помощью ИИ

Ученые из Европейской молекулярно-биологической лаборатории (EMBL) и Гейдельбергского университета представили новую технологию, позволяющую визуализировать и отслеживать клетки глиобластомы в глубинных участках мозга.
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