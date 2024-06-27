Столичный производитель косметики увеличил выпуск моющих средств благодаря нацпроекту

Московская компания «ЭФТИ Косметикс», выпускающая косметику и средства гигиены из натуральных ингредиентов, на 11 процентов увеличила производство шампуней, гелей для душа и жидкого мыла благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии