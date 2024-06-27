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Столичный производитель косметики увеличил выпуск моющих средств благодаря нацпроекту

Столичный производитель косметики увеличил выпуск моющих средств благодаря нацпроекту

Московская компания «ЭФТИ Косметикс», выпускающая косметику и средства гигиены из натуральных ингредиентов, на 11 процентов увеличила производство шампуней, гелей для душа и жидкого мыла благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».

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