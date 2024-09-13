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Выстрел в собственную ногу: Хельсинки на фоне антироссийской истерии закрыл движение по важному для себя водному пути

Выстрел в собственную ногу: Хельсинки на фоне антироссийской истерии закрыл движение по важному для себя водному пути

Министерство транспорта и связи Финляндии в публикацией на своем официальном сайте подтвердило приостановку сотрудничества с Россией в рамках проекта по Сайменскому каналу.

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