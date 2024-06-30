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Ремонт пострадавших от атаки БПЛА квартир на Пискаревском проспекте завершается

Ремонт пострадавших от атаки БПЛА квартир на Пискаревском проспекте завершается

Пресс-служба Красногвардейского района Санкт-Петербурга сообщает о приближении к завершению ремонтных работ в квартирах на Пискаревском проспекте, которые были повреждены в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 2 марта.

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