Ремонт пострадавших от атаки БПЛА квартир на Пискаревском проспекте завершается

Пресс-служба Красногвардейского района Санкт-Петербурга сообщает о приближении к завершению ремонтных работ в квартирах на Пискаревском проспекте, которые были повреждены в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 2 марта.
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