Сотрудники «Горэлектротранса» очищают трамвайные пути в Петербурге для стабильной работы электротранспорта зимой

С 30 января по 7 февраля Служба пути предприятия привела в порядок почти 215 км обособленного трамвайного пути Для обеспечения стабильной работы электрического транспорта СПб ГУП «Горэлектротранс» проводит уборку трамвайных путей и стрелок, а также габаритов на узлах и конечных остановках в зимний период.