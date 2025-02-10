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Петербургский дневник

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Сотрудники «Горэлектротранса» очищают трамвайные пути в Петербурге для стабильной работы электротранспорта зимой

Сотрудники «Горэлектротранса» очищают трамвайные пути в Петербурге для стабильной работы электротранспорта зимой

С 30 января по 7 февраля Служба пути предприятия привела в порядок почти 215 км обособленного трамвайного пути Для обеспечения стабильной работы электрического транспорта СПб ГУП «Горэлектротранс» проводит уборку трамвайных путей и стрелок, а также габаритов на узлах и конечных остановках в зимний период.

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