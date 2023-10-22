«Жизнь от обезбола до обезбола»: Тутта Ларсен после выкидыша столкнулась с заражением крови

Знаменитая ведущая рассказала о самом драматичном периоде жизни. Тутта Ларсен из личного архива Тутты ЛарсенВ последнее время 49-летняя Татьяна Романенко, более известная под псевдонимом Тутта Ларсен, практически исчезла с радаров поклонников.
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