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Тошнит уже от неё: Лолита пожаловалась, что её снова "отменили", но такой реакции от пользователей она явно не ожидала

Тошнит уже от неё: Лолита пожаловалась, что её снова "отменили", но такой реакции от пользователей она явно не ожидала

Интересная жизнь с Vera Star Буквально недавно завершилась "отмена" с которой Лолита Милявская столкнулась после участия в знаменитой "голой вечеринке" в столичном клубе Mutabor организованной Анастасией Ивлеевой.

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