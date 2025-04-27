В продажу они так и не поступили: АвтоВАЗ передал армии предсерийные Renault Sandero Stepway

В Перми был замечен новый предсерийный Renault Sandero Stepway третьего поколения, который, судя по черным номерам типа 5, зарегистрирован в Приволжско-Уральском военном округе и принадлежит Минобороны России.
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