Южный Федеральный

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Лавров: «диалог США с Россией с позиции силы обречён на провал»

Лавров: «диалог США с Россией с позиции силы обречён на провал»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя нотации и требования с американской стороны после саммита Путин — Байден, который состоялся в Женеве, заявил, что попытки США разговаривать с Россией с позиции силы обречены на провал.

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