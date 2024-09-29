Теломеры: ключ к замедлению времени? Генетика и продление молодости

Но что если бы мы могли замедлить этот процесс? Вместо привычных советов по здоровому образу жизни давайте рассмотрим более глубокие аспекты:Эпигенетика и теломеры: Оказывается, наши гены не являются неизменной судьбой.
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