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  • Air
    Этих черножопых ишаков нужно пограничникам расстреливать на месте, прямо на заставе при попытке незаконного пересечен...Таджикский бандит...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Почему этого ишака снова пропустили. Наверняка взятку погранцам дал. Таких сразу в черный список вносить без права въ...Таджикский бандит...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Полоумный черножопый ишак думал что умеет летать.🤣🤣🤣🤣🤣Таджикский бандит...

Теломеры: ключ к замедлению времени? Генетика и продление молодости

Теломеры: ключ к замедлению времени? Генетика и продление молодости

Но что если бы мы могли замедлить этот процесс? Вместо привычных советов по здоровому образу жизни давайте рассмотрим более глубокие аспекты:Эпигенетика и теломеры: Оказывается, наши гены не являются неизменной судьбой.

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