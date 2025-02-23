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Шпионка, которая нас соблазнила: как живет «агент 007 в юбке» Анна Чапман (этим фото завидует Джеймс Бонд)

Шпионка, которая нас соблазнила: как живет «агент 007 в юбке» Анна Чапман (этим фото завидует Джеймс Бонд)

Анна Чапман навсегда осталась для нас международной женщиной-загадкой. Ее все называют шпионкой, говорят о том, что она была внедрена в агентскую сеть в США, работала на Россию… 23 февраля у нее день рождения, но никто так и не может понять, что из жизни девушки миф, а что правда? Понятно, что рассуждать про деятельность Анны Чапман можно много и долго.

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