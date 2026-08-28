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Царьград

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Монтсе Мелендес объяснила, как правильно дезинфицировать овощи

Монтсе Мелендес объяснила, как правильно дезинфицировать овощи

Пищевая технолог Монтсе Мелендес раскрыла правильный способ дезинфекции фруктов и овощей. В интервью ABC она подчеркнула важность использования специализированных средств и объяснила, почему важно следовать инструкциям для эффективного удаления микроорганизмов.

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