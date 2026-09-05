Правильно ли мы воюем? Есть ли логика в наших действиях

Я уже писал о том, что некоторое время жил вне информационного пространства, вне войны, вне политики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Апокалипсис по с...
- «Апокалипсис по с...
- Медик разбила про...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым