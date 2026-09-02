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Регионы России

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Mitsubishi представила рамный внедорожник Pajero нового поколения

Mitsubishi представила рамный внедорожник Pajero нового поколения

Компания Mitsubishi Motors провела мировую премьеру нового рамного внедорожника Pajero пятого поколения, возрождая одноимённую модель.

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