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Исследование: GATA6 — ключевой фактор в развитии рака толстой кишки

Ученые сообщили о прорыве в лечении рака толстой кишки. Исследование, опубликованное в Science Advances, показало, что ингибирование белка GATA6 может замедлить рост опухоли и улучшить выживаемость пациентов.

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