БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бензин в розливе: от чего зависит стоимость и кто в итоге оплатит защиту НПЗ

Бензин в розливе: от чего зависит стоимость и кто в итоге оплатит защиту НПЗ

Станислав Митрахович: В розничной торговле топливом сложились две ценовые реальности Георгий Смирнов Фото: Владимир Гердо/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков Станислав Митрахович Расходы компаний на защиту своих объектов не отразятся на ценах для потребителей, поскольку бизнес будет делать это за свой счет, объявил вице-премьер Александр Новак.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя АНГЕЛ АНГЕЛ
АНГЕЛ АНГЕЛ

Ну надо же очередные сказки рассказывать простому народу, о том что ему не придется за все эти мероприятия расплачиваться. В конечном итоге придется расплачиваться потребителю, т.е. простому народу за все хотелки. Все затраты включаются в себестоимость продукции и не только производственные к сожалению.