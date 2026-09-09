Бензин в розливе: от чего зависит стоимость и кто в итоге оплатит защиту НПЗ

Станислав Митрахович: В розничной торговле топливом сложились две ценовые реальности Георгий Смирнов Фото: Владимир Гердо/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков Станислав Митрахович Расходы компаний на защиту своих объектов не отразятся на ценах для потребителей, поскольку бизнес будет делать это за свой счет, объявил вице-премьер Александр Новак.