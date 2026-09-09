Бензин в розливе: от чего зависит стоимость и кто в итоге оплатит защиту НПЗ

Станислав Митрахович: В розничной торговле топливом сложились две ценовые реальности Георгий Смирнов Фото: Владимир Гердо/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков Станислав Митрахович Расходы компаний на защиту своих объектов не отразятся на ценах для потребителей, поскольку бизнес будет делать это за свой счет, объявил вице-премьер Александр Новак.
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Ну надо же очередные сказки рассказывать простому народу, о том что ему не придется за все эти мероприятия расплачиваться. В конечном итоге придется расплачиваться потребителю, т.е. простому народу за все хотелки. Все затраты включаются в себестоимость продукции и не только производственные к сожалению.