43-летняя Адриана Лима показала лицо без макияжа

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Бразильская супермодель Адриана Лима показала природную внешность без косметики. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).