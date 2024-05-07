Эсеры «слили» выборы губернатора Челябинской области

Глава южноуральских эсеров отказался от участия в губернаторских выборах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель совета челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Валерий Гартунг заявил о поддержке на предстоящих в сентябре выборах губернатора Челябинской области действующего главу региона Алексея Текслера.