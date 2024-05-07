РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

263 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Израиль намерен в...
  • Svetlana Kuzmina
    Ох, дождутся немцы... Придётся им ещё раз напомнить, что с русскими так нельзя поступать.Россия потребовал...
  • Sergey Ivanov
    Где эта мартышка Грета Тунберг?!! Она явно перестаралась со своей борьбой против «глобального потепления»! Пора разво...Аномальный холод ...

Эсеры «слили» выборы губернатора Челябинской области

Эсеры «слили» выборы губернатора Челябинской области

Глава южноуральских эсеров отказался от участия в губернаторских выборах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель совета челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Валерий Гартунг заявил о поддержке на предстоящих в сентябре выборах губернатора Челябинской области действующего главу региона Алексея Текслера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх