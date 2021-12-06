Происшествия

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В Пермском крае местный житель обвиняется в многоэпизодном мошенничестве

Следственной частью Управления МВД России по г. Перми окончено предварительное расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.

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