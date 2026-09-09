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Новости Брянска

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Две реальности на дорогах Брянщины: почему новые авто стали «китайскими», а подержанные — «японскими»

Две реальности на дорогах Брянщины: почему новые авто стали «китайскими», а подержанные — «японскими»

В Брянской области в первом квартале 2026 года доля китайских автомобилей в сегменте новых машин достигла 45,2%, тогда как на вторичном рынке лидируют Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.

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