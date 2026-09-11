Мирошник назвал долю солдат ВСУ, мобилизованных насильно

В украинской армии до трёх четвертей личного состава являются насильно мобилизованными, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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