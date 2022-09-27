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Первые мобилизованные граждане выехали из Ставропольского края и Дагестана на переподготовку

Первые мобилизованные граждане выехали из Ставропольского края и Дагестана на переподготовку

Первые резервисты отправлены на переподготовку из Ставропольского края и Дагестана. Призванные в рамках частичной мобилизации граждане будут распределены в соответствии со своими военно-учетными специальностями в учебные центры Минобороны России.

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