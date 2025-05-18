Мерц исключил отправку военных стран НАТО или Евросоюза на Украину

Отправка военнослужащих стран НАТО или Евросоюза на Украину не рассматривается. Такое заявление сделал 17 мая канцлер Германии Фридрих Мерц журналистам на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, передает dpa.
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