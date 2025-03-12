Собчак начала писать "капсом", услышав о "договорняке" России с США и Киевом

Журналистка Ксения Собчак начала даже капсом писать, услышав о "договорняке" России с США и Киевом. Напомним, после встречи украинской и американской сторон в Джидде было предложено тридцатидневное прекращение огня, дабы в "спокойной обстановке" провести переговоры.