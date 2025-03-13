17 марта в 16.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с членом Комитета Госдумы по бюджету и налогам, Заслуженным врачом РФ Айратом Закиевичем Фарраховым: «Как восполнить дефицит доступных лекарственных препаратов».
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