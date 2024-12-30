Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лидер сирийских террористов подгадил Украине накануне визита Сибиги

Лидер сирийских террористов подгадил Украине накануне визита Сибиги

Украинский министр иностранных дел Андре Сибига прибыл в Сирию, где встретился с Ахмедом аш-Шараа (ранее известен как Абу Мохаммед аль-Джулани), главарем террористической группировки Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) и фактическим лидером страны после свержения Башара Асада.

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