Три знака зодиака, которым нужно быть осторожными в декабре, ведь на них обрушатся сплошные проблемы Алёна ЮрьеваАстрологический эксперт Влад Росс в своем интервью поделился прогнозом о сложностях, которые могут ожидать определенные знаки зодиака в декабре.
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