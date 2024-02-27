Сейчас мы пеняем Хрущеву за Крым. Мол, это самое худшее, что он сделал, отдав его Украине - и теперь целое поколение расплачивается за его работу.
Зачем Хрущев в 1955-м выпустил из тюрьмы 100 тысяч бандеровцев?
Комментарии
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Александр Бабин
Да он свой зад прикрывал не думая о будущим.В Полит Бюро украинских= коммунистов было большинство и и поэтому привилегии шли Украине.-чтобы они поддержали Хрущёва
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19 час.
Cергей Шапорев
А сейчас пленных и иных хохлов, которых мы привечаем? Жизнь покажет результат сегодняшних действий власти!
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19 час.
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