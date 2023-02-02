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Жалгас Жумагулов: «Я в UFC провел шесть боев, и считаю, что проиграл только один»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о спорных решениях поединков в промоушене. – У вас было несколько спорных проигрышей в UFC.

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