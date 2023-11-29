В Кемеровской области полицейские изъяли из незаконного оборота крупную партию синтетических наркотиков

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» получили оперативную информацию о незаконной поставке на территорию Юрги партии запрещенных веществ.
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