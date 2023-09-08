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Скоро Украину заставят перестать демпинговать курами и зерном

Скоро Украину заставят перестать демпинговать курами и зерном

Это будет как в анекдоте про желающего оскопиться, которому хирург вместо скальпеля дал таблетки. «Попрыгаешь, сами отвалятся».

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Комментарии
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Natalija Osminina
А почему только сейчас начинают поднимать тему снарядов с обедненным ураном? Типа, они пойдут в комплекте к Абрамсам, которых еще не поставили. Но Челенджеры то Великобритания  уже поставила, судя по  видео, где  горит первый подбиты танк. Причем горит очень странным черным дымом, не в пример Леопардам. Может  так горит обедненный уран? Ведь, Минобороны Великобритании еще в конце июня заявило, что поставит Украине не только танки Challenger, но и снаряды к ним, содержащие обедненный уран. Всё в полной укомплектации.
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