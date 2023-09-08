Скоро Украину заставят перестать демпинговать курами и зерном

Natalija Osminina

А почему только сейчас начинают поднимать тему снарядов с обедненным ураном? Типа, они пойдут в комплекте к Абрамсам, которых еще не поставили. Но Челенджеры то Великобритания уже поставила, судя по видео, где горит первый подбиты танк. Причем горит очень странным черным дымом, не в пример Леопардам. Может так горит обедненный уран? Ведь, Минобороны Великобритании еще в конце июня заявило, что поставит Украине не только танки Challenger, но и снаряды к ним, содержащие обедненный уран. Всё в полной укомплектации.