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Польша перешла на сторону России: Пока экономически

Польша перешла на сторону России: Пока экономически

На фоне обострения отношений Варшавы и Киева из-за забастовок польских фермеров, "страна 404" принялась расследовать обстоятельства, которые могли сподвигнуть вчерашних союзников отказаться от сотрудничества с умирающей украинской экономикой.

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