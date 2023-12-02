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Идём до победного. Херша используют втёмную и Минска 3 точно не будет

Идём до победного. Херша используют втёмную и Минска 3 точно не будет

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сегодня в прессе, особенно в нашей, появились многочисленные сообщения, приписываемые Сеймуру Хершу (журналист, делавший расследование по Северным Потокам).

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Комментарии
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реванш
Весь вопрос в том, что как бы мы не хотели ( я имею в виду простой народ) ДОГОВОРНЯК вполне возможен с нашей стороны, не все так хорошо с нашими элитами, и там полно меркантильных уродцев, так что повесят нам в очередной раз кучу лапши на уши, объяснив все это реалиями современного общества или вообще НИЧЕГО объяснять не будут ( не царское это дело) и все. И мы это проглотим в очередной раз. Примеров за последние 30 лет полно.
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12 час.
sergo galin
так это и будет , не зря российская элитка талдычит о мирных инициативах
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11 час.

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