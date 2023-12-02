Идём до победного. Херша используют втёмную и Минска 3 точно не будет

реванш

Весь вопрос в том, что как бы мы не хотели ( я имею в виду простой народ) ДОГОВОРНЯК вполне возможен с нашей стороны, не все так хорошо с нашими элитами, и там полно меркантильных уродцев, так что повесят нам в очередной раз кучу лапши на уши, объяснив все это реалиями современного общества или вообще НИЧЕГО объяснять не будут ( не царское это дело) и все. И мы это проглотим в очередной раз. Примеров за последние 30 лет полно.