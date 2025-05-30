Паровозный музей в Сантьяго

В парке Кинта Нормаль (Quinta Normal) чилийской столицы Сантьяго на территории площадью 2 гектара располагается крупнейший в Латинской Америке Железнодорожный музей (Museo Ferroviario de Santiago), где демонстрируются паровозы и вагоны различных типов и времен.