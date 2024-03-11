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За рулем

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По этой причине китайские авто на рынке РФ могут подешеветь

По этой причине китайские авто на рынке РФ могут подешеветь

На российском авторынке начинают появляться интересные предложения из Китая. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, отметив, что автопром КНР продолжает активно развиваться и предлагать новые модели с инновационными технологиями.

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