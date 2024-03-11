По этой причине китайские авто на рынке РФ могут подешеветь

На российском авторынке начинают появляться интересные предложения из Китая. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, отметив, что автопром КНР продолжает активно развиваться и предлагать новые модели с инновационными технологиями.
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