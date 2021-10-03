ЕС планирует создать на Украине военную миссию

В Евросоюзе придумали, как выразить солидарность Украине. Газета Welt am Sonntag узнала о внутреннем документе Евросоюза, в котором идет речь о создании военно-консультативной и учебной миссии европейского внешнеполитического ведомства на Украине.
В Евросоюзе придумали, как выразить солидарность Украине. Газета Welt am Sonntag узнала о внутреннем документе Евросоюза, в котором идет речь о создании военно-консультативной и учебной миссии европейского внешнеполитического ведомства на Украине.
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