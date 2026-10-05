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На Ямале более восьми тысяч педагогов обучают свыше 85 тысяч учеников

На Ямале более восьми тысяч педагогов обучают свыше 85 тысяч учеников

В ЯНАО преподаватели 122 школ и семи колледжей обучают более 85 тысяч школьников и студентов. Настоящие учителя не просто дают знания, а помогают человеку найти свой путь, подчеркнул губернатор округа Дмитрий Артюхов.

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