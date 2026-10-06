Слуцкий предложил не отключать жильцам коммунальные услуги без решения суда

Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким предложили запретить управляющим компаниям без решения суда ограничивать предоставление гражданам услуг по отоплению, газоснабжению, электроснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению.