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Слуцкий предложил не отключать жильцам коммунальные услуги без решения суда

Слуцкий предложил не отключать жильцам коммунальные услуги без решения суда

Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким предложили запретить управляющим компаниям без решения суда ограничивать предоставление гражданам услуг по отоплению, газоснабжению, электроснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению.

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