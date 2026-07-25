На сайте Российского футбольного союза изменили интервью 24-летнего арбитра Матвея Заики, который, отработав на матче 1-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» (0:0), стал самым молодым главным судьей в истории высшего дивизиона российского футбола.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии