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РФС изменил интервью самого молодого арбитра в истории РПЛ, убрав фразу «Главный на поле — судья»

РФС изменил интервью самого молодого арбитра в истории РПЛ, убрав фразу «Главный на поле — судья»

На сайте Российского футбольного союза изменили интервью 24-летнего арбитра Матвея Заики, который, отработав на матче 1-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» (0:0), стал самым молодым главным судьей в истории высшего дивизиона российского футбола.

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