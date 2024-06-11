Западные кураторы Украины оказались к этому причастны Помощница начальника штаба 10-й Армии США полковник Розанна Клементе заявила, что ВСУ удалось сбить несколько российских самолетов за пределами зоны активных боевых действий с помощью системы ЗРК Patriot.
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